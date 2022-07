LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia pianifica gli ori. Due azzurri in semifinale nella scherma e nel taekwondo. Stanco in finale nel trap (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:38 TIRO A VOLO – Si prosegue immediatamente con la finale del trap femminile. Silvana Stanco sfida la portoghese Maria Coehlo, la francese Carole Cormenier, e la marocchina Yasmine Marirhi. 15:32 VELA – Partita la medal race del windsurf IQFOIL femminile. Forza azzurre! 15:29 TIRO A VOLO – Si chiude anche la seconda semifinale nel trap donne. Bene Silvana Stanco, che vince la prova dinanzi a Marirhi. Nulla da fare per Jessica Rossi, che non è riuscita a trovare le dovute contromisure necessarie per arginare il forte vento. 15:24 TIRO A VOLO – ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:38 TIRO A VOLO – Si prosegue immediatamente con ladelfemminile. Silvanasfida la portoghese Maria Coehlo, la francese Carole Cormenier, e la marocchina Yasmine Marirhi. 15:32 VELA – Partita la medal race del windsurf IQFOIL femminile. Forza azzurre! 15:29 TIRO A VOLO – Si chiude anche la secondaneldonne. Bene Silvana, che vince la prova dinanzi a Marirhi. Nulla da fare per Jessica Rossi, che non è riuscita a trovare le dovute contromisure necessarie per arginare il forte vento. 15:24 TIRO A VOLO – ...

