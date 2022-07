LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia pianifica gli ori. Due azzurri in semifinale nella scherma e nel taekwondo. Stanco bronzo nel trap (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:54 TIRO A VOLO – Non riesce la rimonta a Silvana Stanco, che dunque si deve accontentare della medaglia di bronzo. 15:47 TIRO A VOLO – Qualche errore di troppo per Stanco, che ha coperto 11 piattelli su 15. Tuttavia arriva il podio per l’azzurra, che prosegue la sua finale. Eliminata la marocchina Marirhi (9/15). Al comando con 13/15 la francese Cormenier, seguita con 12/15 dalla portoghese Coelho. 15:38 TIRO A VOLO – Si prosegue immediatamente con la finale del trap femminile. Silvana Stanco sfida la portoghese Maria Coehlo, la francese Carole Cormenier, e la marocchina Yasmine ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:54 TIRO A VOLO – Non riesce la rimonta a Silvana, che dunque si deve accontentare della medaglia di. 15:47 TIRO A VOLO – Qualche errore di troppo per, che ha coperto 11 piattelli su 15. Tuttavia arriva il podio per l’azzurra, che prosegue la sua finale. Eliminata la marocchina Marirhi (9/15). Al comando con 13/15 la francese Cormenier, seguita con 12/15 dalla portoghese Coelho. 15:38 TIRO A VOLO – Si prosegue immediatamente con la finale delfemminile. Silvanasfida la portoghese Maria Coehlo, la francese Carole Cormenier, e la marocchina Yasmine ...

