LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | l’Italia pianifica gli ori Due azzurri in semifinale nella scherma e nel taekwondo 2 medaglie dalla vela

(Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:02 TIRO A VOLO – In corso la primadel trap femminile. Le azzurre Jessica Rossi e Silvana Stanco saranno di scenaseconda. 14:57 TIRO A VOLO –del trap maschile Mauro De Filippis se la vedrà con l’egiziano Zaher, con lo spagnolo Martinez Torres, e con il croato Glasnovic. Quest’ultimo è stato il più brillante nelle qualificazioni. 14:55– Nel laser maschile l’oro è stato vinto dal transalpino Jean Baptiste Bernaz. 14:52– E vince Botta! Bravo Roberto a piegare l’avversario con lo score di 10-2 ...

... nel bellissimo cortile a cielo aperto alla riscoperta dei semplici, cari e sempre attuali... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...9.54: Si inizia con gli ultimi iattelli di qualificazione maschili e femminili. In mattinata nel due finali del Trap e con le eliminatorie del Taekwondo, sport che debutta aidel Mediterraneo 9.51: L'Italia è ancora al secondo posto nel medagliere ed inizia oggi la volata finale con le ultime tre giornate di gare. Gli azzurri possono ancora ribaltare la situazione.Gli azzurri della Nazionale Under 18 scendono in campo nella diciannovesima edizione della manifestazione che si svolge ad Orano, in Algeria. L’ITALIA VOLA IN FINALE. 90’+3' – GOL MAROCCO! Raimondo ra ...56' GOOOOOOOOOOOOOOOOL, RAIMONDOOOOOOOOOOOOO, Raimondo lanciato in porta dopo un grande assist trova la rete con un tocco sotto, Italia-Marocco 1-0. Partita: Italia-Marocco U18. Data: 02/07/2022. Orar ...