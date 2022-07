LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppio oro di Antonino Pizzolato, Stefanì trionfa nei 50 dorso (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.49 ATLETICA – Dopo 1 km e mezzo gli azzurri sono nel gruppo di testa piuttosto allungato nei 5000. 20.46 NUOTO – Ora ci sarà la premiazione dei 200 misti uomini con Pier Andrea Matteazzi bronzo e poi la 4×200 stile libero donne. 20.43 – NUOTO – Tutto ufficializzato: vittoria dei 1500 stile libero maschili del francese Bouchaut in 15:10.11 a precedere il greco Markos (15:11.47) e il turco Kilavuz (15:15.41). Quarto Luca De Tullio in 15:16.31, mentre sesto l’altro azzurro Dalu in 15:28.41. 20.40 ATLETICA – Al via l’ultima gara individuale dei Giochi: i 5000 con in pista gli azzurri Dario De Caro e Italo Quazzola. Al via: ALG GRINE Ali POR VILA BARATA ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.49 ATLETICA – Dopo 1 km e mezzo gli azzurri sono nel gruppo di testa piuttosto allungato nei 5000. 20.46 NUOTO – Ora ci sarà la premiazione dei 200 misti uomini con Pier Andrea Matteazzi bronzo e poi la 4×200 stile libero donne. 20.43 – NUOTO – Tutto ufficializzato: vittoria dei 1500 stile libero maschili del francese Bouchaut in 15:10.11 a precedere il greco Markos (15:11.47) e il turco Kilavuz (15:15.41). Quarto Luca De Tullio in 15:16.31, mentre sesto l’altro azzurro Dalu in 15:28.41. 20.40 ATLETICA – Al via l’ultima gara individuale dei: i 5000 con in pista gli azzurri Dario De Caro e Italo Quazzola. Al via: ALG GRINE Ali POR VILA BARATA ...

