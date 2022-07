LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 6 ori per l’Italia, Turchia a -4 nel medagliere! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.04 ATLETICA – La 4×400 maschile è di bronzo con Pivotto, Leonardi, Bianciardi e Raimondi, terzi posti anche per Morara nell’alto femminile, Quazzola nei 5000 uomini, Carraro nei 1500 donne e Tecuceanu negli 800. 22.01 ATLETICA – Argenti per Pettorossi nei 200, per Mosetti nei 10 ostacoli e Dal Buono, con qualche rimpianto, nei 1500. 21.58 ATLETICA – Si chiude dunque con un grappolo di medaglie la spedizione azzurra a Orano per l’atletica leggera. L’unico oro della ultima serata porta la firma della 4×400 femminile con Polinari, Troiani, Lukudo, Trevisan. 21.55 BASKET 3X3 – Resta solo questa disciplina per chiudere questa decima giornata, in corso le finali per i ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.04 ATLETICA – La 4×400 maschile è di bronzo con Pivotto, Leonardi, Bianciardi e Raimondi, terzi posti anche per Morara nell’alto femminile, Quazzola nei 5000 uomini, Carraro nei 1500 donne e Tecuceanu negli 800. 22.01 ATLETICA – Argenti per Pettorossi nei 200, per Mosetti nei 10 ostacoli e Dal Buono, con qualche rimpianto, nei 1500. 21.58 ATLETICA – Si chiude dunque con un grappolo di medaglie la spedizione azzurra a Orano per l’atletica leggera. L’unico oro della ultima serata porta la firma della 4×400 femminile con Polinari, Troiani, Lukudo, Trevisan. 21.55 BASKET 3X3 – Resta solo questa disciplina per chiudere questa decima giornata, in corso le finali per i ...

