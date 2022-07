LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 3 luglio. Italia, credici! Possiamo andare a riprendere la Turchia! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 luglio, ORARI E ItaliaNI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022. Ad Orano, in Algeria, oggi verranno assegnati altri 41 titoli dopo gli 163 distribuiti finora: si preannunciano diverse medaglie per l’Italia, con 12 ori in palio nell’atletica, 2 nel basket 3×3, una nell’equitazione, 2 nella scherma, 4 nella vela, 2 nel tiro a volo, 8 nel nuoto, 4 nel taekwondo e 4 nel sollevamento pesi. L’Italia è ancora al secondo posto nel medagliere ed inizia oggi la volata finale con le ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3, ORARI ENI IN GARA Buongiorno e benvenuti allatestuale della decima giornata deidel. Ad Orano, in Algeria, oggi verranno assegnati altri 41 titoli dopo gli 163 distribuiti finora: si preannunciano diverse medaglie per l’, con 12 ori in palio nell’atletica, 2 nel basket 3×3, una nell’equitazione, 2 nella scherma, 4 nella vela, 2 nel tiro a volo, 8 nel nuoto, 4 nel taekwondo e 4 nel sollevamento pesi. L’è ancora al secondo posto nel medagliere ed inizia oggi la volata finale con le ...

