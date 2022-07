LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: orario gara TV8, la Ferrari cerca il colpo a Silverstone (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione del GP Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla celebre pista di Silverstone assisteremo a una gara ricca di incertezze in cui è difficile prevedere cosa potrà accadere. Le variabili legate alla gestione delle gomme e alle temperature saranno da considerare per comprendere l’evoluzione della corsa. La Ferrari partirà dalla pole-position per la settima volta in questo campionato. Diversamente dal solito, è stato lo spagnolo Carlos Sainz il migliore di un time-attack molto particolare, disputato sul ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione del GP Buongiorno e bentrovati alladel GP di, decimo round del Mondialedi F1. Sulla celebre pista diassisteremo a unaricca di incertezze in cui è difficile prevedere cosa potrà accadere. Le variabili legate alla gestione delle gomme e alle temperature saranno da considerare per comprendere l’evoluzione della corsa. Lapartirà dalla pole-position per la settima volta in questo campionato. Diversamente dal solito, è stato lo spagnolo Carlos Sainz il migliore di un time-attack molto particolare, disputato sul ...

Pubblicità

RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Tennis: Wimbledon, ottavi di finale 14h30 Watson ???? - ???? Niemeier a seguire Sinner ???? -… - Moixus1970 : RT @rtl1025: ?? 'Prima #pole per Carlos #Sainz in centocinquanta gare. Sono tante, anche se #Perez ci ha messo 214 gran premi prima di conqu… - rtl1025 : ?? 'Prima #pole per Carlos #Sainz in centocinquanta gare. Sono tante, anche se #Perez ci ha messo 214 gran premi pri… - F1ingenerale_ : #Sainz a caccia della prima vittoria, ma #Verstappen e #Leclerc scalpitano Segui con noi la cronaca in #diretta de… - f1world_it : ???? ?????? #formula1 #f1 #formulaone #thef1weekend #race #racing #BritishGP GP Formula 1 Live - Il GP di Gran Bretagna,… -