L’infortunio non ferma Blanco, che energia sul palco di Paestum: “Un live che ricorderò per sempre” (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un tornado di energia quello andato in scena ieri sera alla Clouds Arena per uno dei tour italiani più attesi dell’anno: stiamo parlando della tournée di Blanco, l’artista multiplatino vincitore del Festival di Sanremo 2022 nonché uno dei cantanti in assoluto di maggior successo del 2021. Dopo l’incidente inaspettato che l’ha costretto ai box per diversi giorni, il giovane artista bresciano torna a cantare e lo fa sul palco di Paestum per il suo ‘Blu Celeste Tour‘. Fin dall’inizio il trapper italiano del momento si mostra pronto a riprendersi la scena. Sprigiona energia e contagia tutto il pubblico, in un’onda di brio che arriva in ogni angolo dello spazio all’aperto. Nonostante la fasciatura alla gamba destra, Blanco è inarrestabile, scende a più ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un tornado diquello andato in scena ieri sera alla Clouds Arena per uno dei tour italiani più attesi dell’anno: stiamo parlando della tournée di, l’artista multiplatino vincitore del Festival di Sanremo 2022 nonché uno dei cantanti in assoluto di maggior successo del 2021. Dopo l’incidente inaspettato che l’ha costretto ai box per diversi giorni, il giovane artista bresciano torna a cantare e lo fa suldiper il suo ‘Blu Celeste Tour‘. Fin dall’inizio il trapper italiano del momento si mostra pronto a riprendersi la scena. Sprigionae contagia tutto il pubblico, in un’onda di brio che arriva in ogni angolo dello spazio all’aperto. Nonostante la fasciatura alla gamba destra,è inarrestabile, scende a più ...

