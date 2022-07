L’ex Viola Roccati: «Gollini? Non capisco la scelta. Chi c’era non era male» (Di domenica 3 luglio 2022) Marco Roccati, ex portiere della Fiorentina, ha parlato di Gollini e del futuro portiere Viola ai microfoni di Radio Sportiva Marco Roccati, ex portiere della Fiorentina, ha parlato di Gollini e del futuro portiere Viola ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue dichiarazioni: «L’operazione Gollini non l’ho molto compresa, ma capisco la scelta. Serviva un giocatore di esperienza anche internazionale ma chi c’era già non era male. Sicuramente la Fiorentina ha preso un buon portiere ma non erano certo sprovvisti. Vicario? Ha le qualità per giocare in un top club». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Marco, ex portiere della Fiorentina, ha parlato die del futuro portiereai microfoni di Radio Sportiva Marco, ex portiere della Fiorentina, ha parlato die del futuro portiereai microfoni di Radio Sportiva. Le sue dichiarazioni: «L’operazionenon l’ho molto compresa, mala. Serviva un giocatore di esperienza anche internazionale ma chigià non era. Sicuramente la Fiorentina ha preso un buon portiere ma non erano certo sprovvisti. Vicario? Ha le qualità per giocare in un top club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

