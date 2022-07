Lecce, Dermaku: «Ho ritrovato la Serie A, qui c’è un grande progetto» (Di domenica 3 luglio 2022) Il difensore del Lecce Dermaku ha parlato in vista della stagione di Serie A che affronterà la squadra giallorossa Kastriot Dermaku, difensore del Lecce, dal ritiro della squadra giallorossa ha parlato in vista del prossimo campionato di Serie A che disputerà con la maglia giallorossa. Le sue parole riportate da CalcioLecce.it. Serie A – «Avevo lasciato Parma con l’obiettivo di ritrovare la Serie A sul campo. Sapevo che Lecce era la scelta giusta perché c’è un grande progetto, sono contento per come sta andando. Ora serve lavorare perché per l’obiettivo successivo sarà dura. Sarà un campionato tosto, stiamo lavorando molto a livello atletico e questo ci darà una mano. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Il difensore delha parlato in vista della stagione diA che affronterà la squadra giallorossa Kastriot, difensore del, dal ritiro della squadra giallorossa ha parlato in vista del prossimo campionato diA che disputerà con la maglia giallorossa. Le sue parole riportate da Calcio.it.A – «Avevo lasciato Parma con l’obiettivo di ritrovare laA sul campo. Sapevo cheera la scelta giusta perché c’è un, sono contento per come sta andando. Ora serve lavorare perché per l’obiettivo successivo sarà dura. Sarà un campionato tosto, stiamo lavorando molto a livello atletico e questo ci darà una mano. ...

