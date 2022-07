Lazio, Sarri spinge per Romagnoli ma l'affondo non arriva. C'è una grossa offerta dalla Premier: il punto (Di domenica 3 luglio 2022) Il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan è scaduto senza che la Lazio, squadra del cuore dell'ex capitano rossonero, riuscisse... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Il contratto di Alessiocon il Milan è scaduto senza che la, squadra del cuore dell'ex capitano rossonero, riuscisse...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Vicario sempre più #Lazio: la svolta è di ieri pomeriggio, #Sarri lo vuole da subito. All’#Empoli circa 15 milioni - AlfredoPedulla : #Romagnoli aspetta la #Lazio ancora per poco: c’è il #Fulham. #Sarri chiede di chiudere #Carnesecchi, #Tare spinge… - sportli26181512 : Lazio, Sarri spinge per Romagnoli ma l'affondo non arriva. C'è una grossa offerta dalla Premier: il punto: Il contr… - cmdotcom : #Lazio, #Sarri spinge per #Romagnoli ma l'affondo non arriva. C'è una grossa offerta dalla #Premier: il punto - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri spinge per Romagnoli ma l'affondo non arriva. C'è una grossa offerta dalla Premier: il punto -