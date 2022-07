Lazio, Sarri spinge per Romagnoli ma l’affondo non arriva. C’è una grossa offerta dalla Premier: il punto | Primapagina (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 16:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan è scaduto senza che la Lazio, squadra del cuore dell’ex capitano rossonero, riuscisse a piazzare la giusta accelerata per riportarlo a Roma. A due giorni dall’inizio ufficiale della stagione 2022-23, il centrale è svincolato e aspetta di conoscere quale sia il proprio futuro. Non mancano le alternative ai biancocelesti, ragion per cui Romagnoli non aspetterà all’infinito. SIRENE INGLESI – Dal Fulham neopromosso in Premier, infatti, è già pervenuta una proposta quadriennale da ben 4 milioni a stagione per trasferirsi a Craven Cottage, ma Romagnoli, per adesso, prende tempo, aspettando la mossa di Lotito. L’atmosfera in ... Leggi su justcalcio (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 16:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il contratto di Alessiocon il Milan è scaduto senza che la, squadra del cuore dell’ex capitano rossonero, riuscisse a piazzare la giusta accelerata per riportarlo a Roma. A due giorni dall’inizio ufficiale della stagione 2022-23, il centrale è svincolato e aspetta di conoscere quale sia il proprio futuro. Non mancano le alternative ai biancocelesti, ragion per cuinon aspetterà all’infinito. SIRENE INGLESI – Dal Fulham neopromosso in, infatti, è già pervenuta una proposta quadriennale da ben 4 milioni a stagione per trasferirsi a Craven Cottage, ma, per adesso, prende tempo, aspettando la mossa di Lotito. L’atmosfera in ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Vicario sempre più #Lazio: la svolta è di ieri pomeriggio, #Sarri lo vuole da subito. All’#Empoli circa 15 milioni - AlfredoPedulla : #Romagnoli aspetta la #Lazio ancora per poco: c’è il #Fulham. #Sarri chiede di chiudere #Carnesecchi, #Tare spinge… - laziopress : Non solo Vicario, la Lazio cerca il sostituto di Reina: Sarri boccia Sirigu e chiede Terracciano… - RadioPem : @curvastone @NoveGennaio1900 @Enrico1306 Ma non è il punto. Io parlo del mercato ad oggi. A detta di tutti del merc… - curvastone : @NoveGennaio1900 @RadioPem @Enrico1306 Io tifo Lazio ODIO LOTITO e se compra questi giocatori odio sempre LOTITO ma… -