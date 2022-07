“Lasci un vuoto enorme” Lutto nello spettacolo | se n’è andato il più grande

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 luglio 2022)nel teatro e nel cinema. Muore uno dei più grandi maestri del Novecento. Rivoluzionario per le sue regie conosciute in tutto il mondo, il suo ultima lavoro portato in Italia è del 2021 quando gli occhi del maestro e il suo cuore hanno scelto il borgo umbro di Solomeo per presentare in prima assoluta La Tempesta di Shakespeare realizzato con Marie-Hélène Estienne. Peter Brook muore a 97 anni. Nasce a Londra Chiswick nel 1925. Il padre, Simon Brook, nato in Lettonia da una famiglia di piccoli negozianti, emigrò giovanissimo, nel 1907, a Parigi per motivi politici, seguito dalla ragazza che sarebbe diventata di lì a poco sua moglie, Ida Janson. Entrambi si laurearono in Scienze alla Sorbona di Parigi. Si trasferirono a Liegi e poi a Londra dove iniziarono a lavorare per l’industria bellica. Presero la cittadinanza inglese e l’originale cognome Bryk, già ...