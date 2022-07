L'anticiclone Pompiere spegne Caronte, il giorno della svolta: temporali n arrivo (Di domenica 3 luglio 2022) Per spegnere Caronte arriva Pompiere. È questo il nome usato dal meteorologo Mario Giuliacci per riferirsi all'anticiclone delle Azzorre atteso da tanti italiani per sperare di sfuggire al gran caldo e alle temperature record degli ultimi giorni. L'anticiclone Caronte, di matrice africana, ha trasformato lo Stivale in un forno ma nei prossimi giorni sono attesi eventi freschi e temporali per raffreddare dle temperature torride. Pompiere "riuscirà ad avere la meglio sull'anticiclone africano Caronte, sospingendo sull'Italia freschi e temporaleschi venti atlantici", afferma il fondatore e direttore del sito meteogiuliacci.it, ma il gran caldo durerà fino a martedì. Poi ci dovrebbe essere una tregua fino a metà luglio. ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Perrearriva. È questo il nome usato dal meteorologo Mario Giuliacci per riferirsi all'delle Azzorre atteso da tanti italiani per sperare di sfuggire al gran caldo e alle temperature record degli ultimi giorni. L', di matrice africana, ha trasformato lo Stivale in un forno ma nei prossimi giorni sono attesi eventi freschi eper raffreddare dle temperature torride."riuscirà ad avere la meglio sull'africano, sospingendo sull'Italia freschi e temporaleschi venti atlantici", afferma il fondatore e direttore del sito meteogiuliacci.it, ma il gran caldo durerà fino a martedì. Poi ci dovrebbe essere una tregua fino a metà luglio. ...

