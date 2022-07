La “Zuccheriera” di Porta Nuova | storia della fontana che celò una pompa di benzina

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 luglio 2022) Largoè probabilmente uno dei luoghi più conosciuti di Bergamo. Le torri e le guglie di Città Alta si stagliano infatti in lontananza fra le colonne dei Propilei, regalando così un vero e proprio scenario da cartolina. La bellezza di questi luoghi distoglie spesso l’attenzione su altri monumenti presenti nell’area come nel caso dell’omonima, nota anche comunemente anche come “”. Posta davanti alla storica sede del Credito Bergamasco, l’opera venne progettata da Alziro Bergonzo a metà degli Anni Trenta con lo scopo di “camuffare” una struttura particolarmente contestata. Al tempo nell’area sorgeva infatti ladiappartenente a Giuseppe Pellegrini (concessionariovendita di carburante per la provincia di Bergamo), una ...