La Russia ha il controllo dell’intera regione di Lugansk? (Di domenica 3 luglio 2022) Leonid Pasechik, leader separatista ucraino dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk, ha annunciato che il 3 luglio sarà una “Nuova Grande Giornata della Vittoria”. Come la “liberazione” di Mariupol, anche quella di Lugansk “si sta cristallizzando nella memoria storica russa, dice. Le forze russe potrebbero aver stabilito il controllo territoriale della regione ucraina, segnando un passaggio importante dell’offensiva nel Donbas. Determinante è la situazione a Lysychansk, città attorno alla quale si sono concentrati i combattimenti negli ultimi giorni. Per i russi è caduta, per gli ucraini no — e per questo l’oblast di Lugansk non è ancora andato al nemico secondo Kiev. Al di là del confronto informativo — parte del conflitto su entrambi i fronti, per mandare messaggi all’avversario e per incoraggiare ... Leggi su formiche (Di domenica 3 luglio 2022) Leonid Pasechik, leader separatista ucraino dell’autoproclamata Repubblica di, ha annunciato che il 3 luglio sarà una “Nuova Grande Giornata della Vittoria”. Come la “liberazione” di Mariupol, anche quella di“si sta cristallizzando nella memoria storica russa, dice. Le forze russe potrebbero aver stabilito ilterritoriale dellaucraina, segnando un passaggio importante dell’offensiva nel Donbas. Determinante è la situazione a Lysychansk, città attorno alla quale si sono concentrati i combattimenti negli ultimi giorni. Per i russi è caduta, per gli ucraini no — e per questo l’oblast dinon è ancora andato al nemico secondo Kiev. Al di là del confronto informativo — parte del conflitto su entrambi i fronti, per mandare messaggi all’avversario e per incoraggiare ...

Pubblicità

Kalmha : RT @StefaniaBattis4: Maria Ponomarenko giornalista russa che raccontó l’attacco di Mosca a Mariupol è stata trasferita dal carcere a un osp… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: #BREAKING La #Russia ???? dichiara di aver preso il controllo di #Lysychansk, città-chiave per il controllo dell’est dell’… - giampaz : RT @NessunLuogo24: #BREAKING La #Russia ???? dichiara di aver preso il controllo di #Lysychansk, città-chiave per il controllo dell’est dell’… - Loredanataberl1 : RT @oggieridomani: Le autorità britanniche stanno cercando di trovare pretesti e creare le condizioni per introdurre la loro flotta nel Mar… - Alexct9 : @berardino @jacopo_iacoboni Ti stai confondendo con l'Occidente colpito dalle sanzioni boomerang chiedi ad Airbus c… -