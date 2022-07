La Roma di Gualtieri tra rifiuti | incendi | cinghiali e l’erba che cresce anche nei cimiteri Tutti i problemi irrisolti di un primo cittadino in cerca di sponde politiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) L’olezzo che arriva dai marciapiedi appiccicosi, sporcati dal percolato fuoriuscito dai cassonetti marci sulle strade infuocate da Caronte, ormai ha assuefatto i cittadinini. Non ci fanno più caso, coscienti che spazzatrici e lavastrade del Comune passano poco (e male). La “sorpresa” dell’estate 2022 è invece la nube nero cenere che due volte nel giro di quindici giorni ha avvolto da ovest la Basilica di San Pietro, come se il “Sottosopra” di Stranger Things avesse deciso di inghiottire la Capitale. La prima estatena di Roberto, quella della “rinascita”, si sta rivelando un inferno, ini sensi. E i “super poteri” concessi per decreto dal premier Mario Draghi al “super sindaco” restano una pistola caricata a salve. La “bacchetta magica” doveva essere quella dei 2 miliardi di euro (almeno) in ...