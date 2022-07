La nota influencer scopre di aver infettato il figlio di 8 mesi: “Anche lui ha il Covid” (Di domenica 3 luglio 2022) L’influencer, che sta soffrendo dei sintomi gravi del Covid, ha scoperto che Anche suo figlio di soli 8 mesi si è ammalato. Ecco perchè, nonostante tutto, la modella è comunque contenta di come stiano andando le cose. La nota influencer si è trovata all’improvviso ad essere infetta dal Covid. La malattia l’ha veramente indebolita, tanto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 luglio 2022) L’, che sta soffrendo dei sintomi gravi del, ha scoperto chesuodi soli 8si è ammalato. Ecco perchè, nonostante tutto, la modella è comunque contenta di come stiano andando le cose. Lasi è trovata all’improvviso ad essere infetta dal. La malattia l’ha veramente indebolita, tanto L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - bundolo48 : RT @CarloVerdelli: Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma non ci… - MaurizioBrando : RT @CarloVerdelli: Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma non ci… - illuminati_vale : RT @CarloVerdelli: Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma non ci… - alebatman1 : RT @CarloVerdelli: Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma non ci… -