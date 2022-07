La lotta tra Taxi, Ncc e abusivi. Benvenuti all'inferno di Fiumicino (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Aeroporto di Fiumicino, parcheggio Taxi agli arrivi del Terminal 3: Benvenuti all'inferno. Come in un suq, gli autisti si contendono i clienti, finendo spesso per litigarseli. Noi siamo qui, osserviamo in silenzio. La mattina, il pomeriggio. La ressa c'è sempre. Ma la situazione va ancora più fuori controllo di sera, tra le 20.30 e le 23.30. La domanda è sempre la stessa, prima di iniziare la corsa: “Roma, dove?”. Il primo a porla è un uomo con la scritta "official Taxi" sulla maglietta gialla, che cerca di smistare i turisti: “Chi va a Roma?”, domanda. E se qualcuno va più vicino o verso Ostia viene lasciato indietro o mandato a cercare la vettura al Terminal 1, lontano 500 metri dove poi più o meno si ripete la stessa pantomima. Ma spesso, in realtà, le trattative iniziano prima che i ... Leggi su agi (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Aeroporto di, parcheggioagli arrivi del Terminal 3:all'. Come in un suq, gli autisti si contendono i clienti, finendo spesso per litigarseli. Noi siamo qui, osserviamo in silenzio. La mattina, il pomeriggio. La ressa c'è sempre. Ma la situazione va ancora più fuori controllo di sera, tra le 20.30 e le 23.30. La domanda è sempre la stessa, prima di iniziare la corsa: “Roma, dove?”. Il primo a porla è un uomo con la scritta "official" sulla maglietta gialla, che cerca di smistare i turisti: “Chi va a Roma?”, domanda. E se qualcuno va più vicino o verso Ostia viene lasciato indietro o mandato a cercare la vettura al Terminal 1, lontano 500 metri dove poi più o meno si ripete la stessa pantomima. Ma spesso, in realtà, le trattative iniziano prima che i ...

ignaziocorrao : Ci mancava solo la messa in discussione della lotta contro la crisi climatica da parte della Corte Suprema american… - Einaudieditore : «Ci sono, in fondo, due grandi direttrici di lotta per gli oppressi: la lotta tra le classi e la lotta tra i sessi.… - Ve10Ve_Ghost : RT @stefano_flare: @ProfCampagna Nel corso degli anni c’è stata una malata combinazione tra lotta di classe (precetto giustissimo) ed anti… - sulsitodisimone : La lotta tra Taxi, Ncc e abusivi. Benvenuti all'inferno di Fiumicino - IzzoEdo : La #lotta tra #Taxi, #Ncc e #abusivi. Benvenuti all'#inferno di #Fiumicino -