La fine è vicina | Stiamo vivendo l’orribile periodo di siccità di cui parlò la veggente cieca

(Di domenica 3 luglio 2022) Pare che l’inquietanteBaba Vanga avesse previsto che il 2022 avrebbe portato nuovi problemi sanitari (un altro virus?) e alcuni angoscianti disastri metereologici. E c’è chi crede che abbia anche profetizzato l’arrivo della preoccupanteche ha effettivamente colpito l’Italia. Baba Vanga fu una chiarobulgara, oggi molto famosa in diversi Paesi per certe sue angoscianti profezie. Fra le sue visioni ci sarebbe stata anche la descrizione della tragicache. Una crisi che, secondo i suoi seguaci, comporterà malattie, carestie, fame e disordini sociali. Una delle ultime foto dellabulgara Baba Vanga (captured) – www.curiosauro.itLaaveva previsto ...

Pubblicità

max_izzo : @ale_dibattista Ma ti fa così male che gli invasori muoiono? Cioè è un problema? Sfoltire l'esercito russo non potr… - sirya____ : la fine del mondo è vicina - telodogratis : Caldo torrido, Caronte non perdona: la sua fine pare essere però vicina - NGarbatella : siamo al 4 luglio, abbiamo gia 2 acquisti e ce ne sono altri che sembrano fatti, o poco ci mancia. o è cambiato il… - hiddlesthug : Le persone normali passano la domenica a mare con la propria famiglia, io la passerò a vedere video omofobi spaccia… -

il Resto del Carlino

...alla rottura - ha detto Franceschini - perché l'appoggio esterno, quando lo fai a metà del percorso, è una rottura politica. Se ci sarà una rottura di questo tipo, per noi porterà alladi ...Alladella giornata i ragazzi affetti da disabilità fisica e mentale hanno scoperto, in primo luogo, una realtàa loro di cui non conoscevano l'esistenza e grazie alle carezze fatte ai ... Ossessionato dalla vicina: "Ti taglio a pezzi" Il ritorno all'acquisto delle tessere era stato annunciato da alcune testate per la fine di giugno, ma in realtà serviranno ancora altri giorni.Caronte continua a sferzare l’Italia con le temperature roventi che hanno caratterizzato la fine di giugno e l’ingresso di luglio. Il caldo ormai da giorni non abbandona il Paese, con i relativi allar ...