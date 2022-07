Kyrgios-Tsitsipas e il teatro morale del tennis

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 3 luglio 2022) Nicksi abbandona alla sedia e comincia il suo monologo. Non si capisce con chi ce l’abbia, se con sé stesso, con l’arbitro o col, che per lui è attività sommamente stressante. Borbotta cose incomprensibili, chiede di parlare col supervisor del torneo con la faccia serissima, mentre minaccia il giudice di sedia di raccontare tutto in conferenza stampa. Raccontare cosa non è chiaro. Nessun giocatore è tanto teatrale nelle sue proteste, così esagerato da sconfinare nel ridicolo. L’unico altrota che aveva questo gusto nel trascinare un campo dain un’aula di tribunale era John McEnroe. Si presenta il supervisor col sorriso di chi si deve mettere ad ascoltare i capricci di un bambino., in sostanza, chiede chevenga squalificato: «Hanno ...