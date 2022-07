(Di domenica 3 luglio 2022) Le autorità doganali turche hannouna, che trasportava, in rotta dal porto ucraino di Berdyansk a Karasu. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino in, come ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ucraina, Mosca continua a rubare il grano. L’ambasciatore di Kiev ad Ankara: “La Turchia sequestri cargo russo cari… - ADA79991318 : RT @mummy53690440: Guerra Ucraina, il baratto vergognoso: difendiamo Kiev ma facciamo sterminare i curdi - PietroSiffi : RT @tempoweb: Il baratto vergognoso: difendiamo l'#Ucraina ma facciamo sterminare i #Curdi #3luglio - CaioGCM : RT @tempoweb: Il baratto vergognoso: difendiamo l'#Ucraina ma facciamo sterminare i #Curdi #3luglio - veratto_A : RT @mummy53690440: Guerra Ucraina, il baratto vergognoso: difendiamo Kiev ma facciamo sterminare i curdi -

Agenzia ANSA

La nave è attualmente ferma all'ingresso del porto ed è stata trattenuta dalle autorità doganali della", ha dichiarato l'ambasciatore Vasyl Bodnar alla televisione nazionale ucraina. L'......ferma all'ingresso del porto ed è stata trattenuta dalle autorità doganali della", ha detto ... Questa notte le truppe dihanno bombardato l'aeroporto della città di Melitopol, occupata da ... Kiev, Turchia ha fermato nave cargo russa con grano rubato - Ultima Ora Le autorità doganali turche hanno fermato una nave cargo russa, che trasportava grano, in rotta dal porto ucraino di Berdyansk a Karasu. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino in Turchia, come riport ...Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato giovedì che la Svezia e la Finlandia potrebbero ancora vedersi bloccare le loro candidature alla NATO dalla Turchia se i Paesi nordici non seguir ...