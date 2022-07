Karina Cascella furiosa contro la showgirl | “Ma davvero non poteva evitare?”

Pubblicità

zazoomblog : Karina Cascella al vetriolo su Elisabetta Gregoraci: parole di fuoco - #Karina #Cascella #vetriolo - BaritaliaNews : Karina Cascella al veleno contro Elisabetta Gregoraci: 'Era meglio se tacevi' - tatuccia91 : RT @pazzodieligreg: Qualcuno spieghi a Karina Cascella che il 'mi ispiro a madre Teresa di Calcutta' era riferito alla bontà, ovvero che El… - cuoreeverita : @G12apostoli @Serener52291041 @pazzodieligreg Chi è? Quella che faceva l'amica di Salvatore Angelucci e mentre ci a… - andreastoolbox : Elisabetta Gregoraci, accuse da Karina Cascella dopo delle dichiarazioni -

Chi conosce l'ex opinionista di Uomini e Donnesaprà bene quanto la donna non abbia alcun timore di esprimere il suo pensiero su fatti, circostanze e soprattutto persone. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la donna si è scagliata ...demolisce Elisabetta Gregoraci/ "Non le piace il lusso sfrenato e..." Il concerto è completamente gratuito e si terrà nel Piazzale Fellini a Rimini. L'evento di Tim Summer Hits in ...Anche Elisabetta Gregoraci finisce nel mirino di Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne. La ex moglie di Flavio Briatore è stata ...Karina Cascella a muso duro ancora una volta in questo caso contro Elisabetta Gregoraci, le sue parole social non passano inosservate.