Juventus, Gazzetta: “Tuchel pazzo di De Ligt, la Juve ha già dei nomi in mente per sostituirlo” (Di domenica 3 luglio 2022) Uno dei nomi più caldi di questo calciomercato è Matthijs De Ligt, l’olandese è in partenza dalla Juventus e come riferito anche dal ds Cherubini, l’ex Ajax ha chiesto la cessione. Il Chelsea è la squadra più attiva sul fronte De Ligt, dove Thomas Tuchel attuale tecnico dei “Blues” stima l’olandese. Rimanendo in campo inglese anche le due compagini di Manchester sono attive sul mercato, soprattutto i “Red Devils” che vorrebbero riportare al loro nuovo tecnico, Ten Haag, il difensore che già ha allenato e reso grande nell’Ajax. La Juventus è stata chiara la base di partenza del numero 4 é di 100 milioni cifra molto vicina alla sua clausola rescissoria e inoltre il club piemontese ha comunicato di non accettare contropartite tecniche. I possibili ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022) Uno deipiù caldi di questo calciomercato è Matthijs De, l’olandese è in partenza dallae come riferito anche dal ds Cherubini, l’ex Ajax ha chiesto la cessione. Il Chelsea è la squadra più attiva sul fronte De, dove Thomasattuale tecnico dei “Blues” stima l’olandese. Rimanendo in campo inglese anche le due compagini di Manchester sono attive sul mercato, soprattutto i “Red Devils” che vorrebbero riportare al loro nuovo tecnico, Ten Haag, il difensore che già ha allenato e reso grande nell’Ajax. Laè stata chiara la base di partenza del numero 4 é di 100 milioni cifra molto vicina alla sua clausola rescissoria e inoltre il club piemontese ha comunicato di non accettare contropartite tecniche. I possibili ...

