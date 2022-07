Juventus, calciomercato e guida al fantacalcio (Di domenica 3 luglio 2022) La stagione 2022/2023 è alle porte e per gli appassionati di fantacalcio è arrivato il momento di cominciare a preparare le strategie per l’asta. A questo proposito noi della redazione di 11contro11 commenteremo il calciomercato della Juventus fornendovi anche consigli in vista dell’asta. Vietato sbagliare per i bianconeri! La stagione 2021/22, infatti, si è conclusa con zero titoli dopo quasi un decennio di dominio in Italia. Per questo motivo la Vecchia Signora avrà voglia sicuramente di riscatto. Per la squadra di Massimiliano Allegri, inoltre, si prospetta l’inizio di un nuovo ciclo. Con gli addii di Dybala e Chiellini in particolare, la compagine piemontese dovrà fare a meno di due dei calciatori che hanno fatto maggiormente la differenza in questi ultimi anni. Per sopperire a queste pesanti mancanze, la dirigenza bianconera si ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 3 luglio 2022) La stagione 2022/2023 è alle porte e per gli appassionati diè arrivato il momento di cominciare a preparare le strategie per l’asta. A questo proposito noi della redazione di 11contro11 commenteremo ildellafornendovi anche consigli in vista dell’asta. Vietato sbagliare per i bianconeri! La stagione 2021/22, infatti, si è conclusa con zero titoli dopo quasi un decennio di dominio in Italia. Per questo motivo la Vecchia Signora avrà voglia sicuramente di riscatto. Per la squadra di Massimiliano Allegri, inoltre, si prospetta l’inizio di un nuovo ciclo. Con gli addii di Dybala e Chiellini in particolare, la compagine piemontese dovrà fare a meno di due dei calciatori che hanno fatto maggiormente la differenza in questi ultimi anni. Per sopperire a queste pesanti mancanze, la dirigenza bianconera si ...

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - GiovaAlbanese : La prossima settimana Giacomo #Vrioni viaggerà verso gli Stati Uniti: sarà un calciatore del New England Revolution… - GiovaAlbanese : #Mandragora a Villa Stuart: visite mediche con la #Fiorentina, per il centrocampista in uscita dalla #Juventus a ti… - antidisfattista : RT @NicoSchira: ?? Avanti tutta per Nicolò #Zaniolo alla #Juventus. Bianconeri preparano offerta ufficiale all’#ASRoma. #calciomercato Tal… - EleDiCi : RT @NicoSchira: ?? Avanti tutta per Nicolò #Zaniolo alla #Juventus. Bianconeri preparano offerta ufficiale all’#ASRoma. #calciomercato Tal… -