Juve, Cambiaso verso il prestito. Piace al Bologna (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo il suo arrivo la Juve potrebbe decidere di mandare subito Cambiaso in prestito. Il Bologna principale indiziata Cambiaso diventerà presto un nuovo giocatore della Juve. Il laterale difficilmente resterà in bianconero nella prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Giovanni Sartori ha già un mezzo accordo con i bianconeri. Cambiaso potrebbe così trascorrere al Bologna la sua prima stagione da giocatore della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

