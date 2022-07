(Di domenica 3 luglio 2022) Comincia di fatto concretamente ada venerdì 8 a domenica 10 luglio il lungo cammino azzurro nelle qualificazioni olimpiche per ilverso i Giochi di Parigi 2024. Lo staff tecnico tricolore aveva infatti deciso di concentrarsi principalmente sulla tappa magiara del World Tour, portando due soli atleti (Giacomo Gamba e Leonardo Casaglia) in Mongolia per il primo evento che assegnava punti per i ranking a cinque cerchi. Saranno ben 17 ika italiani impegnati nelungherese, 10 nelle categorie maschili e 7 in quelle femminili. Assenti ovviamente tutti i reduci dai Giochi del Mediterraneo di Orano, tra le donne spiccano i nomi di Francesca Milani (quinta agli ultimi Europei nei 48 kg) e Alice Bellandi (bronzo europeo in carica nei 78 kg). Nel settore maschile saranno ...

Judo, i convocati dell'Italia per il Grand Slam di Budapest 2022: 17 azzurri in gara, presenti diversi big Comincia di fatto concretamente a Budapest da venerdì 8 a domenica 10 luglio il lungo cammino azzurro nelle qualificazioni olimpiche per il judo verso i Giochi di Parigi 2024. Lo staff tecnico tricolo ...