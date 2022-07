Jova Beach Party, un'onda umana bagna il ritorno alla normalità: “Una follia” FOTO (Di domenica 3 luglio 2022) «Un lavoro gigantesco, una follia», sono queste le parole di Jovanotti raccolte una volta sceso dal palco dopo il debutto del suo Jova Beach Party . «Quando siamo saliti sul palco qualche giorno fa,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 luglio 2022) «Un lavoro gigantesco, una», sono queste le parole dinotti raccolte una volta sceso dal palco dopo il debutto del suo. «Quando siamo saliti sul palco qualche giorno fa,...

Pubblicità

lorenzojova : JOVA BEACH PARTY è una follia bellissima con il pubblico più incredibile al mondo, è stata una giornata indimentic… - enpaonlus : Jova beach party 2022: musica per le orecchie? Io ci vedo un disastro per l'ambiente - Il Fatto Quotidiano - una in… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Tsunami Jovanotti, al Jova Beach Party la musica senza confini viaggia tra cielo e mare [di Gino Castaldo] - Claudio75412168 : RT @Ste_Mazzu: Guerra, pandemia, inflazione, Jova Beach Tour... gli italiani non ricordavano un'estate peggiore da, forse, quelle del '43-44 - zazoomblog : Jova Beach Party 2022: Jovanotti corsaro immortale - #Beach #Party #2022: #Jovanotti -