Johnny Depp vs Amber Heard | Naomie Harris | Il processo era ovunque | penso che sia inquietante

Naomie Harris, l'interprete di Calypso nel franchise di Pirati dei Caraibi, si è aperta a proposito di Johnny Depp e Amber Heard, parlando della copertura mediatica che i due hanno ricevuto durante il processo. Naomie Harris, una delle co-protagoniste di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi, ha recentemente affermato di aver trovato la spettacolarizzazione del processo per diffamazione della star contro la sua ex moglie Amber Heard un po' "inquietante". Secondo l'attrice il procedimento era impossibile da evitare e questo ha distratto le persone da altri eventi gravi che stavano avendo luogo simultaneamente.

