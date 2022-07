John Landis al Cinema Ritrovato su John Belushi di The Blues Brothers: ‘L’ho amato tantissimo, forte come un toro” (Di domenica 3 luglio 2022) Alla rassegna Il Cinema Ritrovato di Bologna incontro con John Landis, regista di The Blues Brothers Venerdì 1 luglio 2022, si è tenuto all’Arena del Sole di Bologna l’incontro con John Landis, regista di The Blues Brothers in occasione del Cinema Ritrovato, rassegna bolognese per chiunque sia appassionato di Cinema. Il regista è stato intervistato da Gian Luca Fanelli, al quale ha raccontato la sua vita e la sua lunga carriera di successo con la sua immensa simpatia. “Avevo 8 anni e già sapevo cosa volevo fare. Chiesi a mia madre “ma chi è che fai i film?” e le mi rispose il regista e volevo fare quello” ha esordito così ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 3 luglio 2022) Alla rassegna Ildi Bologna incontro con, regista di TheVenerdì 1 luglio 2022, si è tenuto all’Arena del Sole di Bologna l’incontro con, regista di Thein occasione del, rassegna bolognese per chiunque sia appassionato di. Il regista è stato intervistato da Gian Luca Fanelli, al quale ha raccontato la sua vita e la sua lunga carriera di successo con la sua immensa simpatia. “Avevo 8 anni e già sapevo cosa volevo fare. Chiesi a mia madre “ma chi è che fai i film?” e le mi rispose il regista e volevo fare quello” ha esordito così ...

