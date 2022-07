Italia-Thailandia oggi, Nations League volley femminile: orario 3 luglio, programma, tv, streaming (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo aver ottenuto matematicamente la qualificazione alle Final Eight, la VNL della Nazionale femminile continua con la sfida alla Thailandia. Sarà per le azzurre l’ultimo match della prima fase della competizione, utile per provare ad ottenere la migliore posizione possibile in vista delle finali. LA DIRETTA LIVE DI Italia-BULGARIA DI volley femminile DALLE 19.00 Negli ultimi due incontri, il CT Davide Mazzanti ha schierato alcune delle “seconde linee”, facendo ruotare le 14 atlete convocate potendo comunque contare su giocatrici del calibro di Miriam Sylla, Elena Pietrini e Sylvia Nwakalor. Probabilmente anche oggi vedremo in campo un sestetto diverso dal solito, soprattutto alla luce della qualificazione già acquisita. Dall’altra parte della rete, le asiatiche si stanno ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo aver ottenuto matematicamente la qualificazione alle Final Eight, la VNL della Nazionalecontinua con la sfida alla. Sarà per le azzurre l’ultimo match della prima fase della competizione, utile per provare ad ottenere la migliore posizione possibile in vista delle finali. LA DIRETTA LIVE DI-BULGARIA DIDALLE 19.00 Negli ultimi due incontri, il CT Davide Mazzanti ha schierato alcune delle “seconde linee”, facendo ruotare le 14 atlete convocate potendo comunque contare su giocatrici del calibro di Miriam Sylla, Elena Pietrini e Sylvia Nwakalor. Probabilmente anchevedremo in campo un sestetto diverso dal solito, soprattutto alla luce della qualificazione già acquisita. Dall’altra parte della rete, le asiatiche si stanno ancora ...

