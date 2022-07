“Italia-Brasile 3-2, la partita” su Sky: la docuserie originale sui Mondiali 1982 (Di domenica 3 luglio 2022) Italia-Brasile 3-2 –La partita: debutta ufficialmente su Sky la docuserie dedicata sulla vittoria dei Mondiali di calcio del 1982 degli azzurri. “Italia-Brasile 3-2, la partita” su Sky: distribuzione Il 5 luglio 1982 l’Italia ha giocato la finale dei Mondiali di calcio contro il Brasile. Il match è considerato come uno dei più grandi incontri di calcio sinora disputati e comportò l’eliminazione della nazionale brasiliana dal torneo. La stampa, inoltre, descrisse la performance del Brasile bollandola come “Tragedia del Sarrià”. Al contempo, la vittoria dell’Italia di Bearzot contro la nazionale brasiliana consentì agli azzurri di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 3 luglio 2022)3-2 –La: debutta ufficialmente su Sky ladedicata sulla vittoria deidi calcio deldegli azzurri. “3-2, la” su Sky: distribuzione Il 5 lugliol’ha giocato la finale deidi calcio contro il. Il match è considerato come uno dei più grandi incontri di calcio sinora disputati e comportò l’eliminazione della nazionale brasiliana dal torneo. La stampa, inoltre, descrisse la performance delbollandola come “Tragedia del Sarrià”. Al contempo, la vittoria dell’di Bearzot contro la nazionale brasiliana consentì agli azzurri di ...

