Investcorp e Ares ci riprovano: dopo il Milan c’è l’Inter nel mirino (Di domenica 3 luglio 2022) Investcorp e Ares ci riprovano: nel mirino finisce l’Inter. I due fondi interessati ai nerazzurri e non solo Secondo La Repubblica i fondi Investcorp e Ares sarebbero puntando ancora la Serie A dopo non essere riusciti ad acquistare il Milan a causa dell’inserimento di RedBird. In particolare le due società avrebbero nell’Inter il primo obiettivo. Seguite però anche Sampdoria (in cerca di investitori ormai da mesi), Napoli e Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022)ci: nelfinisce. I due fondi interessati ai nerazzurri e non solo Secondo La Repubblica i fondisarebbero puntando ancora la Serie Anon essere riusciti ad acquistare ila causa dell’inserimento di RedBird. In particolare le due società avrebbero nelil primo obiettivo. Seguite però anche Sampdoria (in cerca di investitori ormai da mesi), Napoli e Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

