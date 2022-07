Inventec presenta il nuovo Mategress | il JBOD ad alta intensità

Leggi su tuttotek

(Di domenica 3 luglio 2022)hato il suo, ila piùdensità in custodia 2U Il produttore di server(qui per maggiori informazioni sull’azienda). Questo è ildi storage a piùdensità con 42 unità SATA in un enclosure 2U per soddisfare le esigenze del settore migliorando al contempo l’efficienza con costi ridotti. Con la domanda di storage alle stelle, i data center devono affrontare problemi di spazio e prestazioni per fornire una maggiore qualità del servizio e affidabilità.risolve entrambi questi problemi con la suadensità unica in un frame piccolo, riducendo drasticamente i costi per i centri di ...