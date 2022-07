Inter, Bayern e United mettono gli occhi su Dumfries (Di domenica 3 luglio 2022) Bayern Monaco e Manchester United seguono Dumfries dell’Inter: la valutazione dei nerazzurri è di 40 milioni L’Inter potrebbe salutare Skriniar e non solo, anche Dumfries ha tante richieste anche se i nerazzurri non vorrebbero privarsene. La valutazione di Marotta per l’olandese è di circa 40 milioni, nonostante questo ci sono stati alcuni sondaggi da parte di Bayern Monaco e Manchester United oltre al Chelsea. Lo riporta SportMediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022)Monaco e Manchesterseguonodell’: la valutazione dei nerazzurri è di 40 milioni L’potrebbe salutare Skriniar e non solo, ancheha tante richieste anche se i nerazzurri non vorrebbero privarsene. La valutazione di Marotta per l’olandese è di circa 40 milioni, nonostante questo ci sono stati alcuni sondaggi da parte diMonaco e Manchesteroltre al Chelsea. Lo riporta SportMediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24.

