Inferno di fuoco, l'Italia brucia. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta (Di domenica 3 luglio 2022) Cosenza, vasti incendi e numerosi interventi dei Vigili del fuoco. Puntualmente ogni estate torna l'incubo delle fiamme. In tutta la Calabria nelle ultime 24 ore, tra sabato 2 e domenica 3 luglio, sono stati oltre 110 gli incendi nella vegetazione. Soltanto nella serata di ieri erano 22 i roghi non ancora spenti nonostante l'impegno dei Vigili del fuoco dei cinque comandi provinciali. La situazione più pericolosa è quella di Mendicino, provincia di Cosenza. A Mendicino le fiamme sono arrivate a minacciare il centro storico, mentre a Catanzaro le fiamme hanno costretto a chiudere la strada statale 280 "dei due Mari". Nel paese in provincia di Cosenza l'incendio, di vaste dimensioni, ha interessato un'intera collina in località ...

