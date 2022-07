IndyCar | McLaughlin abbatte Palou e conquista Mid-Ohio

(Di domenica 3 luglio 2022) Scottha vinto la tappa di Mid-dell’Series. Il neozelandese firma il secondo acuto in carriera dopo una bellissima battaglia contro lo spagnolo Alex(Ganassi #9), all’attacco in tutti i modi del #3 del Team Penske. Il tre volte vincitore del Supercars Championship è stato assoluto protagonista della seconda parte di corsa, più volte intervallata da una serie di bandiere gialle che hanno spezzato il ritmo. Sono state molte le opportunità che sono ‘regalate’ al campione in carica di Ganassi che obiettivamente non ha mai sferrato un vero assalto al rivale. Giornata da incorniciare per la stella neozelandese, domenica da incubo per le McLaren. Lo svedese Felix Rosenqvist ed il messicano Pato O’Ward, autore ieri della pole-position, si sono dovuti piegare per dei problemi tecnici che hanno ...

2022 Mid-Ohio Qualifiche i risultati 1. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, 01:06.7054 (121.861 mph) 2. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 01:06.8382 (121.619) 3. (26) Colton Herta, Honda, 01:07.0262. Felix Rosenqvist, Scott McLaughlin e Simon Pagenaud. After starting the Indy 200 in Ohio second on the grid, the Penske driver took the lead about halfway through the 80-lap race. He held on to win by a second over Chip Ganassi's Alex Palou.