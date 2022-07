Incendi sulle montagne della valle Vitulanese, in fiamme ettari di bosco: si sospetta il dolo (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFoglianise (Bn) – Ancora fiamme nel Sannio. Prosegue la scia di Incendi che da circa una settimana sta interessando il nostro territorio, così come altre province della Campania e non solo. Un vasto Incendio, con un fronte di diverse centinaia di metri e caratterizzato da più focolai, ha interessato nella giornata di ieri, un’ampia zona boschiva in valle Vitulanese: a Foglianise in zona San Marco e zona Mazzella, a Vitulano sul monte Pentime e a Torrecuso. Dopo l’allarme lanciato, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento hanno domato le fiamme e effettuato un monitoraggio per escludere che il rogo potessero estendersi a strutture rurali. A dare manforte ai pompieri anche i volontari della Protezione Civile. Si ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFoglianise (Bn) – Ancoranel Sannio. Prosegue la scia diche da circa una settimana sta interessando il nostro territorio, così come altre provinceCampania e non solo. Un vastoo, con un fronte di diverse centinaia di metri e caratterizzato da più focolai, ha interessato nella giornata di ieri, un’ampia zona boschiva in: a Foglianise in zona San Marco e zona Mazzella, a Vitulano sul monte Pentime e a Torrecuso. Dopo l’allarme lanciato, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento hanno domato lee effettuato un monitoraggio per escludere che il rogo potessero estendersi a strutture rurali. A dare manforte ai pompieri anche i volontariProtezione Civile. Si ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Incendi sulle montagne della valle Vitulanese, in fiamme ettari di bosco: si sospetta il dolo **… - TuriCaggegi : RT @RadioPerusia: Incendi in Italia: nel 2021 bruciati il triplo degli ettari del 2020 Gli incendi del 2021 hanno inciso prevalentemente su… - RadioPerusia : Incendi in Italia: nel 2021 bruciati il triplo degli ettari del 2020 Gli incendi del 2021 hanno inciso prevalenteme… - reggiotv : 'L’arrivo della stagione estiva ripropone il doloroso fenomeno degli incendi boschivi e, contestualmente, il… - PaoloTardonato : in molte città sulle coste italiane si potrebbero installare dissalatori per acqua potabile dal mare. però non dobb… -