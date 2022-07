Imprenditori, finanzieri e sportivi alla Maratona dles Dolomites (Di domenica 3 luglio 2022) Tutto pronto per la “Maratona dles Dolomites – Enel”, che si svolge nella giornata di oggi, domenica 3 luglio. Ben 8.045 partecipanti si sfideranno su alcuni dei passi dolomitici che hanno fatto la storia del ciclismo italiano: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Salzarego e Valparola. La partenza era prevista per le ore 6.30 da La Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 3 luglio 2022) Tutto pronto per la “– Enel”, che si svolge nella giornata di oggi, domenica 3 luglio. Ben 8.045 partecipanti si sfideranno su alcuni dei passi dolomitici che hanno fatto la storia del ciclismo italiano: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Salzarego e Valparola. La partenza era prevista per le ore 6.30 da La Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Imprenditori, finanzieri e sportivi alla Maratona dles Dolomites: Tutto pronto per la “Maratona… - CalcioFinanza : Dalla campionessa di biathlon Dorothea Wierer al CEO di Enel Francesco Starace: imprenditori, finanzieri e sportivi… - superpave : @FurioGarbagnati @Moonlightshad1 E se non farneticano di 'valori' poi come fanno i bellicisti liberisti a giustific… - Flavio07928208 : RT @BeppeGiulietti: Come mai non esce mai la lista completa di ministri,ex ministri,segretari di partito,imprenditori,editori,finanzieri ch… - ivanafracchia : RT @BeppeGiulietti: Come mai non esce mai la lista completa di ministri,ex ministri,segretari di partito,imprenditori,editori,finanzieri ch… -