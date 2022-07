“Il segreto di Vera Drake” | il successo a Venezia e il caso Amelio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 luglio 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio aalla scoperta di un film che ha vinto il Leone d’oro. Parleremo di donne, di aborto e di Inghilterra. Abbiamo dedicato questa puntata a “Ildi” di Mike Leigh “E’ una storia inventata che tuttavia trae ispirazione dalla realtà, perchè migliaia di donne hanno fatto, e in certi casi e in certi luoghi continuano a fare, quello che lei fa nel mio film, perchè ce n’era bisogno” Cosi Mike Leigh parlò del suo film “Ildi”. Al centro di questa pellicola un tema complesso e attualissimo come quello dell’aborto raccontato in una storia volutamente spostata nell‘Inghilterra degli anni 50‘ per evitare sterili polemiche. Leigh ovviamente rinuncia a quasi ...