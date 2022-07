Il PSG non sposta il mirino dalla Serie A: assalto alla Juventus (Di domenica 3 luglio 2022) Il PSG sembrerebbe avere il mirino puntato su più obiettivi in Serie A: assalto al big della Juventus per la difesa La Juventus vuole tornare a vincere e questo calciomercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 3 luglio 2022) Il PSG sembrerebbe avere ilpuntato su più obiettivi inA:al big dellaper la difesa Lavuole tornare a vincere e questo calciomercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, non solo #PSG: su #Skriniar c'è anche il #Chelsea - Glongari : ?? Il presidente del #Lille Olivier #Letang conferma anche a @tvdellosport: “Non abbiamo mai ricevuto offerte dal #Psg per Renato Sanches”. - FBiasin : 'Il #Psg vuole #Skriniar'. 'Il #Chelsea vuole #Skriniar'. Cosa vorrebbe #Skriniar, invece, non è una notizia. - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @Cristiano non andrà al @PSG_inside: niente #offerte #ACMilan #Milan #SempreMilan - zazoomblog : Colpo Psg in Italia non solo Scamacca: arriva un altro bomber di provincia! - #Colpo #Italia #Scamacca: #arriva -