Il nostro Generale la fiction che racconta la storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa a 40 anni dalla strage

A quarant'anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), Rai 1 regala al suo pubblico Il nostro Generale, la serie che racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa – interpretato da Sergio Castellitto – per combattere l'attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Nella giornata di presentazione dei palinsesti della Rai, è stato annunciato che la serie, a cui si lavora già da mesi, dovrebbe andare in onda in autunno su Rai 1. Quattro prime serate per raccontare la storia di un eroe di stato.

