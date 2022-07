Il Muro Del Canto, le foto del concerto a Villa Ada: una grande festa per il lancio dell’album “Maestrale” (Di domenica 3 luglio 2022) Il Muro Del Canto, fresco di pubblicazione del nuovo album “Maestrale”, si è esibito sul palco di Villa Ada con la prima data del tour estivo che vedrà il gruppo romano impegnato nei festival della Penisola. A distanza di quattro anni, il collettivo capitolino ha realizzato il quinto lavoro in studio che vede la produzione di Franco Pietropaoli, nonché chitarrista della band. Le canzoni sono state composte, arrangiate e suonate in aperta campagna, fra il 2020 e il 2022: questa scelta ha influito notevolmente sulla forma e i contenuti del nuovo materiale proposto. “Maestrale” è intriso d’aria, fuoco, acqua e terra. L’uomo e la sua libertà sono il fulcro intorno al quale ruotano le immagini e i personaggi delle dodici storie proposte. Il rapporto dell’essere umano con la vita e la natura diventa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) IlDel, fresco di pubblicazione del nuovo album “”, si è esibito sul palco diAda con la prima data del tour estivo che vedrà il gruppo romano impegnato nei festival della Penisola. A distanza di quattro anni, il collettivo capitolino ha realizzato il quinto lavoro in studio che vede la produzione di Franco Pietropaoli, nonché chitarrista della band. Le canzoni sono state composte, arrangiate e suonate in aperta campagna, fra il 2020 e il 2022: questa scelta ha influito notevolmente sulla forma e i contenuti del nuovo materiale proposto. “” è intriso d’aria, fuoco, acqua e terra. L’uomo e la sua libertà sono il fulcro intorno al quale ruotano le immagini e i personaggi delle dodici storie proposte. Il rapporto dell’essere umano con la vita e la natura diventa ...

Pubblicità

RaiNews : Gorbaciov fu un protagonista assoluto della scena mondiale alla fine degli anni '80 del novecento, determinante nel… - Giorgiolaporta : Dove sono gli indignati per il muro di #Trump, gli indignati per l’assalto al Campidoglio? Tutti zitti perché a bas… - unsaidemily12 : RT @lonelily_: questa mattina mi sono svegliata con una fortissima mancazione buddie, più forte del solito quindi vedo questi video e vorre… - jomo_yomo : @BarbyTifaInter io veramente non capisco, chi è quel coglione che ha scelto il colore del muro? i muri non si color… - Reverie_et_ : @Ligeia_aeterna Sta tutto in virtù del fatto che se prima o poi incontri qualcuno di qui con cui chatti, il muro de… -