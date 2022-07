Il ministro della difesa russo Shoigu annuncia a Putin: «Tutta la Repubblica di Lugansk è sotto controllo» (Di domenica 3 luglio 2022) Le Russia ha annunciato oggi, 3 luglio, di aver conquistato l’intero territorio del Lugansk, Repubblica separatista filorussa da tempo nelle mire del Cremlino. Lo fa sapere il ministro della difesa di Mosca Sergej Shoigu, citato dall’agenzia stampa russa Tass. Nell’ormai nota operazione di propaganda russa, Shoigu ha parlato di «liberazione» del territorio. Già nella giornata di ieri era arrivato l’annuncio che l’esercito di Vladimir Putin aveva accerchiato, assediato e infine era riuscito a entrare a Lysychansk prendendo il municipio. La notizia era stata inizialmente smentita da Kiev, per poi essere confermata questa mattina da Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’insediamento era rimasto ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Le Russia hato oggi, 3 luglio, di aver conquistato l’intero territorio delseparatista filorussa da tempo nelle mire del Cremlino. Lo fa sapere ildi Mosca Sergej, citato dall’agenzia stampa russa Tass. Nell’ormai nota operazione di propaganda russa,ha parlato di «liberazione» del territorio. Già nella giornata di ieri era arrivato l’annuncio che l’esercito di Vladimiraveva accerchiato, assediato e infine era riuscito a entrare a Lysychansk prendendo il municipio. La notizia era stata inizialmente smentita da Kiev, per poi essere confermata questa mattina da Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’insediamento era rimasto ...

