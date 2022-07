Il Manifesto della Legalità lanciato dalla Rete #NoBavaglio ha raggiunto le prime 100 firme (Di domenica 3 luglio 2022) La sottoscrizione del “Manifesto della Legalità” da parte degli operatori dell’informazione, delle associazioni e della politica rafforza l’impegno messo in campo da queste realtà per creare degli anticorpi sani contro il malaffare ed è una dichiarazione di intenti per far sì che nessuno resti solo contro tutto questo. I punti su cui si basa la nostra manifestazione di pensiero: • La nostra è un’unione di forze per informare correttamente i cittadini su quanto accade nei territori; • Facciamo Rete con tutte le realtà attive della società civile che si occupano della tutela dei diritti dei cittadini e di informazione libera da condizionamenti esterni; • Cultura, Legalità, giustizia sociale, lavoro, tutela dell’ambiente e dei beni comuni, trasparenza e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) La sottoscrizione del “” da parte degli operatori dell’informazione, delle associazioni epolitica rafforza l’impegno messo in campo da queste realtà per creare degli anticorpi sani contro il malaffare ed è una dichiarazione di intenti per far sì che nessuno resti solo contro tutto questo. I punti su cui si basa la nostra manifestazione di pensiero: • La nostra è un’unione di forze per informare correttamente i cittadini su quanto accade nei territori; • Facciamocon tutte le realtà attivesocietà civile che si occupanotutela dei diritti dei cittadini e di informazione libera da condizionamenti esterni; • Cultura,, giustizia sociale, lavoro, tutela dell’ambiente e dei beni comuni, trasparenza e ...

Pubblicità

rulajebreal : Nel 2018 un suprematista ha ucciso 55 persone in ???? Nel suo manifesto disse di essersi ispirato a Traini, Trump e a… - PaoliniGianni : @PBerizzi Ma esattamente di cosa hanno paura i vaccinati ? Forse che dei bambini nati in Italia non vaccinati, anda… - CorriereCitta : Il Manifesto della Legalità lanciato dalla Rete #NoBavaglio ha raggiunto le prime 100 firme - Girofili196 : @elio_vito 5 anni bastano lo hai deciso tu con i tuoi amichetti ??democraticamente ? La tua storia politica è il ma… - angeloblue58 : RT @PBerizzi: Ma esattamente di cosa hanno paura i 'patrioti'? Forse che dei bambini nati in Italia, andando a scuola coi loro figli, sporc… -