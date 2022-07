Il Manchester United scarica Cristiano Ronaldo, ten Hag vuole Antony (Di domenica 3 luglio 2022) Cristiano Ronaldo via dal Manchester United, il giocatore è ai ferri corti e l’allenatore ten Hag vuole puntare su Antony. Secondo le ultime notizie di calciomercato lanciare dal Daily Mirror oramai il futuro di Cristiano Ronaldo è lontano dallo United. Anche il giocatore sembra voglia cambiare aria e cerca un club che possa giocare la Champions League. L’agente di Cristiano Ronaldo lo ha proposto anche al Napoli, ma con un ingaggio da 23 milioni di euro è un affare praticamente impossibile. Non ci sarà nessun colpo di scena perché la forbice è veramente troppo ampia. Basti pensare che anche per Dybala al Napoli ci sono grandi difficoltà, nonostante l’argentino abbia un ingaggio nettamente inferiore a ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 luglio 2022)via dal, il giocatore è ai ferri corti e l’allenatore ten Hagpuntare su. Secondo le ultime notizie di calciomercato lanciare dal Daily Mirror oramai il futuro diè lontano dallo. Anche il giocatore sembra voglia cambiare aria e cerca un club che possa giocare la Champions League. L’agente dilo ha proposto anche al Napoli, ma con un ingaggio da 23 milioni di euro è un affare praticamente impossibile. Non ci sarà nessun colpo di scena perché la forbice è veramente troppo ampia. Basti pensare che anche per Dybala al Napoli ci sono grandi difficoltà, nonostante l’argentino abbia un ingaggio nettamente inferiore a ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - ManUtdMEN : Manchester United 'interested' in Nicolas Tagliafico transfer #mufc - infoitsport : Il Manchester United scarica Cristiano Ronaldo, ten Hag vuole Antony - napolipiucom : Il Manchester United scarica Cristiano Ronaldo, ten Hag vuole Antony #CristianoRonaldo #ManchesterUnited #napoli… - yanvarredeira : RT @crisrownaldo07: Lionel Messi: 'Eu pagaria para assistir a Cristiano Ronaldo do Manchester United' -