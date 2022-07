Il grazie di Paola Turci dopo il matrimonio, il cambio d’abito e il brano dedicato a Francesca (Di domenica 3 luglio 2022) Se avessero immaginato tanto affetto da parte di tutti Paola Turci e Francesca Pascale forse non avrebbero mai pensato ad un matrimonio da tenere segreto. Si sono sposate ieri e hanno capito subito che i pochi hater non avrebbero rovinato il loro giorno più bello, non solo grazie al loro amore ma anche ai ben più numerosi fan, vip e tantissime persone che le hanno ricoperte d’affetto e di auguri. Forse Paola Turci e Francesca Pascale non avevano nemmeno pensato che dopo il sì avrebbero condiviso sui social alcune foto del matrimonio. Invece, se la Pascale si è lasciata andare ad uno scatto postato dopo il sì commentando che ieri era il giorno più bello della sua vita, Paola ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 luglio 2022) Se avessero immaginato tanto affetto da parte di tuttiPascale forse non avrebbero mai pensato ad unda tenere segreto. Si sono sposate ieri e hanno capito subito che i pochi hater non avrebbero rovinato il loro giorno più bello, non soloal loro amore ma anche ai ben più numerosi fan, vip e tantissime persone che le hanno ricoperte d’affetto e di auguri. ForsePascale non avevano nemmeno pensato cheil sì avrebbero condiviso sui social alcune foto del. Invece, se la Pascale si è lasciata andare ad uno scatto postatoil sì commentando che ieri era il giorno più bello della sua vita,...

