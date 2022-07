Il Giornale: nel ciapanò per Dybala si inserisce anche il Monza (Di domenica 3 luglio 2022) All’inizio c’è stato l’interessamento solo dell’Inter, poi a Dybala hanno pensato un po’ tutti, il Milan, la Roma e adesso anche il Monza. Lo scrive Franco Ordine su Il Giornale. L’Inter non ha i soldi per permettersi l’argentino, il Milan non vuole spenderli e allora si presentano i brianzoli di Berlusconi e Galliani. “Sia Inter che Milan vivono la stessa condizione: non possono, nel caso neroazzurro, non vogliono per i rossoneri, andare oltre certe cifre. Perché è vero che Dybala ha il cartellino, virtualmente, a costo zero ma ci sono le famose commissioni di Antun (e una sommetta da passare a Petralito che ha fatto da ufficiale di collegamento) e il famigerato premio alla firma che raggiungerebbero, nella prima richiesta, la vetta di 10 milioni giudicata irraggiungibile sia da Marotta che da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) All’inizio c’è stato l’interessamento solo dell’Inter, poi ahanno pensato un po’ tutti, il Milan, la Roma e adessoil. Lo scrive Franco Ordine su Il. L’Inter non ha i soldi per permettersi l’argentino, il Milan non vuole spenderli e allora si presentano i brianzoli di Berlusconi e Galliani. “Sia Inter che Milan vivono la stessa condizione: non possono, nel caso neroazzurro, non vogliono per i rossoneri, andare oltre certe cifre. Perché è vero cheha il cartellino, virtualmente, a costo zero ma ci sono le famose commissioni di Antun (e una sommetta da passare a Petralito che ha fatto da ufficiale di collegamento) e il famigerato premio alla firma che raggiungerebbero, nella prima richiesta, la vetta di 10 milioni giudicata irraggiungibile sia da Marotta che da ...

