“Il club si è molto irritato…”: Lazio, ora rischia di saltare l’operazione (Di domenica 3 luglio 2022) Alta tensione in casa Lazio. Il club irritato dopo la frase pronunciata dal giocatore, ora l’affare rischia di saltare. Non un epilogo felice, quello che sta vedendo protagonisti la Lazio e Denis Vavro. Le parti hanno vissuto un matrimonio difficile, con il giocatore danese che ha evidentemente patito il problema di giocare poco. Cosi negli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 luglio 2022) Alta tensione in casa. Ilirritato dopo la frase pronunciata dal giocatore, ora l’affaredi. Non un epilogo felice, quello che sta vedendo protagonisti lae Denis Vavro. Le parti hanno vissuto un matrimonio difficile, con il giocatore danese che ha evidentemente patito il problema di giocare poco. Cosi negli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

HenrikhMkh : Cari giallorossi, la Roma è un club davvero unico. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference L… - _Morik92_ : #Juve avanti per #Zaniolo. Non solo #Arthur (che ha uno stipendio molto alto), si valuta anche di inserire #Kean co… - peppe_roncino : @Laudantes Pogba bisogna aspettarlo, torna in una Juve completamente diversa da quella che ha lasciato e anche lui… - aisf_fisica : RT @_a_l_s: Parte oggi la campagna #ImparareDiversaMente, insieme a ELSA, SISM, ESN, Leo Club ed AID. Ho tenuto molto, durante il mio manda… - Kurama__008 : @peppe_roncino Parliamo comunque di un giocatore in rotta con il club da almeno un anno. Credo molto in Paul anche… -