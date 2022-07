Il baratto vergognoso | difendiamo l' Ucraina ma facciamo sterminare i curdi

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 luglio 2022) In nome della difesa dei valori occidentali, Usa ed Europa hanno di fatto consegnato il popolo curdo, eroe della resistenza al califfato Islamico, in mano all'aspirante califfo Erdogan, che in cambio del sì all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia ha ottenuto il placet degli alleati alle sue scorribande in Siria e nel nord Iraq. Dopo il ricatto dei profughi, dunque, il despota turco ha inflitto un altro scacco diplomatico all'Occidente che, all'alba della nuova guerra fredda fra democrazie e autocrazie, ha dato un altro inquietante segnale di debolezza, come se il ritiro americano dall'Afghanistan non avesse già compromesso in modo irreparabile la sua influenza nei teatri di crisi. Questo ennesimo tradimento è una pagina ignobile ma non sorprendente, perché sia Obama che Trump-e ora Biden-hanno sempre disatteso gli impegni: l'unica volta in cui i...